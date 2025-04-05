Китай назвал давление и угрозы со стороны США неверным способом взаимодействия

Китайское руководство считает, что давление и угрозы, применяемые США во внешней политике, являются неверным способом взаимодействия. Об этом 5 апреля говорится в заявлении правительства страны, опубликованном Центральным телевидением Китая (CCTV).

«Мы не провоцируем неприятности, но и не боимся неприятностей. Давление и угрозы — это неверный способ взаимодействия с Китаем», — подчеркивается в документе.

Уточняется, что Китай уже принимает «и продолжит принимать» решительные меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития.

В Пекине также отметили, что введение американских пошлин нарушает правила Всемирной торговой организации и наносит ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе, а также подрывает стабильность мирового экономического порядка.

«Соединенные Штаты должны соответствовать общим чаяниям народов двух стран и всего мира, исходить из защиты коренных интересов двух стран, прекратить использование тарифов в качестве оружия для подавления экономики и торговли Китая, а также прекратить подрыв законных прав китайского народа на развитие», — дополняется в заявлении.

Президент США Дональд Трамп 4 апреля прокомментировал ответные пошлины со стороны Китайской Народной Республики (КНР), заявив, что Пекин «запаниковал» и «поступил неправильно». Китай ввел пошлины в 34% против США в этот же день.

Американский лидер 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Евросоюза (ЕС) этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.