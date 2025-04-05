Минское «Динамо» впервые в истории вышло во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина
Хоккейный клуб «Динамо Минск» обыграл московский ЦСКА в серии плей-офф со счетом 4:2 и впервые в своей истории вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Заключительный матч противостояния прошел в белорусской столице 5 апреля и завершился с результатом 6:2 в пользу хозяев.
У «Динамо» шайбы забили Николас Мелош (13-я минута), Джошуа Брук (43-я), Виталий Пинчук (44-я) и Александр Волков (59-я), также дублем отметился Егор Бориков (27-я и 52-я).
У гостей голы на свой счет записали Максим Соркин (19-я минута) и Владислав Провольнев (54-я).
Помимо минчан во второй раунд уже вышли «Локомотив», обыгравший «Торпедо» со счетом 4:0, «Спартак», выбивший «Северсталь» в пяти матчах, и омский «Авангард». Последняя команда обыграла действующих чемпионов из «Металлурга» в шести играх.
Соперники победителей определятся позже, когда свои серии доиграют «Ак Барс», «Автомобилист», «Динамо Москва», СКА, «Салават Юлаев», «Сибирь», «Трактор» и «Адмирал».