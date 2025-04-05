Умер советский и российский режиссер Семен Лосев
Советский и российский режиссер, заслуженный деятель искусств России Семен Лосев умер на 79-м году жизни. Об этом 5 апреля сообщил глава Старооскольского городского округа Белгородской области Владимир Жданов.
«С глубокой скорбью сообщаю, что сегодня ушел из жизни Семен Михайлович Лосев», — написал Жданов в своем Telegram-канале.
По его словам, Семен Михайлович был не просто талантливым руководителем, но и человеком, «внесшим огромный вклад в развитие культуры Старого Оскола».
«Его преданность делу, талант и любовь к театру позволили создать уникальную актерскую школу, воспитали не одно поколение талантливых артистов», — дополнил Жданов.
С 1980 по 1988 год и с 1990 по 2001 год Лосев работал режиссером Рижского театра русской драмы. В 2007 году он возглавил Старооскольский театр для детей и молодежи и преподавал актерское мастерство студентам Ярославского государственного театрального института.