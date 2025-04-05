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Умер советский и российский режиссер Семен Лосев

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Фото: t.me/vn_zhdanov
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Советский и российский режиссер, заслуженный деятель искусств России Семен Лосев умер на 79-м году жизни. Об этом 5 апреля сообщил глава Старооскольского городского округа Белгородской области Владимир Жданов.

«С глубокой скорбью сообщаю, что сегодня ушел из жизни Семен Михайлович Лосев», — написал Жданов в своем Telegram-канале.

По его словам, Семен Михайлович был не просто талантливым руководителем, но и человеком, «внесшим огромный вклад в развитие культуры Старого Оскола».

«Его преданность делу, талант и любовь к театру позволили создать уникальную актерскую школу, воспитали не одно поколение талантливых артистов», — дополнил Жданов.

С 1980 по 1988 год и с 1990 по 2001 год Лосев работал режиссером Рижского театра русской драмы. В 2007 году он возглавил Старооскольский театр для детей и молодежи и преподавал актерское мастерство студентам Ярославского государственного театрального института.

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