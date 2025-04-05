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Овечкин не хочет забивать рекордный гол в пустые ворота

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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 5 апреля заявил, что не хочет забивать рекордный 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в пустые ворота.

«У меня были хорошие шансы [забить рекордную шайбу] на последних минутах, если бы [Дилан] Строум отдал мне хороший пас. <...> Я сразу сказал [главному тренеру «Кэпиталз» Спенсеру] Карбери, что я не хочу этого делать (забрасывать в пустые ворота. — Ред.)», — рассказал россиянин на пресс-конференции по итогам матча с «Чикаго Блэкхокс», запись которой опубликована на YouTube-канале «Вашингтона».

Форвард добавил, что очень рад за своего товарища по команде Райана Леонарда, который забил свой первый гол в лиге в той же игре.

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Ранее в этот день Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в матче против ХК «Чикаго» регулярного чемпионата НХЛ, повторив снайперский рекорд Гретцки. Канадский хоккеист лично поздравил российского игрока с событием. После матча спортсмены также сделали совместное фото в раздевалке.

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