Россиянин Матвей Сафонов стал чемпионом Франции по футболу в составе ПСЖ
Российский вратарь Матвей Сафонов стал чемпионом Франции по футболу в составе футбольного клуба «Пари Сен-Жермен». Команда стала досрочным победителем Лиги 1 после победы над «Анже» 5 апреля со счетом 1:0.
Единственный гол у ПСЖ забил полузащитник Дезире Дуэ на 55-й минуте с передачи Хвичи Кварацхелии. Сафонов провел матч на скамейке запасных.
По итогам матча ПСЖ гарантировал себе первое место в турнирной таблице с 74 очками. Клуб выиграл чемпионство третий раз подряд и 13-й раз в своей истории.
За сезон Сафонов сыграл в восьми матчах, в них он оформил 16 сейфов и пропустил шесть голов.
«Мотя выиграл свой второй трофей! Поздравляем», — написал Telegram-канал сборной России по футболу.
Ранее, 29 марта, российский вратарь защищал ворота ПСЖ на протяжении всего матча против «Сент-Этьена». Матч завершился победой парижан со счетом 6:1. Голами у победителей отметились Гонсалу Рамуш, Кварацхелия, Жоау Невеш и Ибрагим Мбай, а Дуэ принес команде дубль.