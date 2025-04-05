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Москвичей предупредили о сильном ветре и метели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве и Московской области ожидаются сильный ветер, метель и гололед. Об этом 5 апреля сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, в регионе с 2:00 6 апреля до 23:00 7 апреля ожидается снег.

Также в эти дни прогнозируется усиление ветра до 15 м/с. По данным синоптиков, регион окажется в холодной части циклона, что станет причиной сложных погодных условий.

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Температура воздуха в регионах будет сильно меняться день ото дня

Ранее, 4 апреля, сообщалось, что москвичей ожидает похолодание и пасмурная погода в текущие выходные. В воскресенье, 6 апреля, в Москве ожидается снег, температура днем составит от –1 до 0 градусов.

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