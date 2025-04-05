Москвичей предупредили о сильном ветре и метели
В Москве и Московской области ожидаются сильный ветер, метель и гололед. Об этом 5 апреля сообщили на сайте Гидрометцентра России.
Согласно прогнозу, в регионе с 2:00 6 апреля до 23:00 7 апреля ожидается снег.
Также в эти дни прогнозируется усиление ветра до 15 м/с. По данным синоптиков, регион окажется в холодной части циклона, что станет причиной сложных погодных условий.
Ранее, 4 апреля, сообщалось, что москвичей ожидает похолодание и пасмурная погода в текущие выходные. В воскресенье, 6 апреля, в Москве ожидается снег, температура днем составит от –1 до 0 градусов.