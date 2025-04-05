Сотрудники МЧС выехали на проверку сообщений о пожаре в РГБ в Москве
Сотрудники МЧС России выехали на проверку сообщения о пожаре в Российской государственной библиотеке (РГБ) в Москве, по внешним признакам возгорания в здании нет. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба ведомства.
«Звенья газодымозащитной службы проверяют помещения с помощью тепловизоров, в том числе огнеборцы установили подъемный механизм для проведения разведки на кровле объекта», — говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают 49 пожарных и 13 единиц техники. О пострадавших не сообщается.
Ранее, в ноябре, работники МЧС спасли от пожара библиотеку имени Горького в Луганске. Короткое замыкание проводки в здании едва не привело к возгоранию и гибели книжного фонда учреждения. На месте работали 18 огнеборцев и шесть единиц техники.