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В Саранске ввели режим ЧС муниципального уровня из-за атаки БПЛА

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Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня введен в Саранске после ночной атаки беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Мордовию. Об этом 5 апреля сообщил глава региона Артем Здунов.

«После сегодняшней атаки БПЛА приняли решение ради безопасности наших жителей ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня», — написал Здунов в своем Telegram-канале.

Глава отметил, что все службы неоднократно отрабатывали действия при режиме ЧС, «все работают слаженно, каждый знает свой порядок».

По его словам, жителей близлежащих домов перемещают в места временного размещения, где работают медики и психологи.

«Уважаемые жители. Сохраняйте спокойствие, придерживайтесь всех рекомендаций сотрудников», — заключил глава республики.

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Ранее в этот день Здунов сообщил, что в ночь на 5 апреля одно из предприятий Мордовии было атаковано беспилотником. По словам главы региона, пострадавших в результате инцидента не было.

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