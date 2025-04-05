В Эстонии допустили возврат Европой российских активов из-за действий Орбана

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европе придется вернуть России €240 млрд замороженных активов, если Венгрия помешает продлению санкций. Об этом 5 апреля написали в издании Rheinische Post.

По словам Цахкны, если власти Венгрии заблокируют продление санкций в отношении России в июне 2025 года, то Евросоюзу (ЕС) придется «передать РФ €240 млрд», которые сейчас в замороженном состоянии.

Политик также заявил, что замороженные активы российская сторона якобы хочет использовать не только против Украины, но и против Европы, поэтому, по его словам, главы государств «должны конфисковать их».

Член бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Андрей Хунко 2 апреля обратился к правительству Германии с запросом о правомерности конфискации российских государственных активов в пользу Украины. Парламентарий также поинтересовался, рассматривает ли федеральное правительство возможные негативные последствия такой конфискации, например отток капитала иностранных инвесторов из Евросоюза.