На все четыре: популярный кроссовер из КНР получил новую версию
Доминанта интерьера — 15,6-дюймовый экран мультимедиа
Руль двухспицевый, скошенный сверху и снизу, регулируется по высоте и вылету
Экран цифровой приборки узкий, показания частично перекрываются ободом руля
К рычажку управления трансмиссией придется привыкать
На центральном «телевизоре» завязано управление всеми функциями автомобиля, включая регулировку зеркал заднего вида и подогрев сидений
Мультимедиа по качеству графики, анимаций и быстродействию — одно из лучших. Такая же система установлена в Jetour T2
Подушки кресел короткие, за рулем сиденье хочется опустить ниже
Пространства в салоне много, как и места в ногах на втором ряду.
Объем багажного отделения составляет 486 литров
А при сложенных сиденьях второго ряда — 977 литров