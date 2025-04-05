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В ФРГ не исключили вывода из США 1200 т своего запаса золота из-за пошлин

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Фото: Global Look Press/Sven Hoppe/dpa
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Германия может вывести из США 1200 т своего запаса золота на сумму €113 млрд из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом 4 апреля заявили в газете The Daily Telegraph.

В материале уточняется, что Германия рассматривает возможность изъятия огромного запаса золота из хранилища в Нью-Йорке из-за опасений по поводу «непредсказуемой политики Трампа».

«На протяжении десятилетий Берлин прятал 1200 т своих знаменитых золотых запасов, вторых по величине на планете после Соединенных Штатов, в хранилище глубоко под землей Федеральной резервной системы США на Манхэттене», — написали в газете.

Теперь высокопоставленные деятели консервативной партии Христианско-демократический союз (ХДС), которая должна возглавить следующее правительство Германии, обсуждают возможность забрать золото из-за того, что Вашингтон больше не является надежным партнером, добавила «Газета.Ru».

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Глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер 5 апреля заявил о возникновении нового мирового порядка в связи с пошлинами Трампа. Он также выразил сомнение в возвращении «старой Америки» и отметил, что Вашингтон всё больше рассматривает Европу как противника.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

Аналитик Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе 3 апреля заявил, что введение новых пошлин может привести к замедлению экономического роста США в 2025 году, а также спровоцировать рост инфляции. По его словам, негативный эффект для США связан с эффектом бумеранга — ответными мерами и ростом цен. Инфляция может увеличиться на 1–1,5% уже в этом году.

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