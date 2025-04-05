Девочка по имени Олеся 5 апреля рассказала, как ее семье во время эвакуации из приграничного Гуево в Курской области пришлось пройти через заминированный лес.

«Мы шли по узкой тропинке, заминировано было, веревки какие-то были натянуты, дроны валялись, мы их обходили. Колокольчики-мины были, лепестков мы не видели, а колокольчики были», — рассказала девочка.

По ее словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по группе мирных жителей во время эвакуации, в результате чего ранения получили родители Олеси.

«Мы быстро обратились к медику, кричали, кричали, сначала залили рану перекисью папе, потом я посмотрела, у мамы осколок ранил руку, залили рану и ей», — уточнила девочка.

Сообщается, что украинские военные установили артиллерийскую установку рядом с домом Олеси, несмотря на то что там находилась мирная семья.

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что мирные жители населенного пункта Гуево в Курской области поблагодарили бойцов группировки войск «Север» за проведенную эвакуацию в безопасное место. Как рассказал боец группировки, эвакуацию приходилось проводить под обстрелами минометов ВСУ.