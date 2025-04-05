Реклама
Прямой эфир
Мир
В Европарламенте заявили о новом мировом порядке из-за пошлин Трампа
Спорт
Каменский назвал повторение рекорда Гретцки Овечкиным достижением мирового хоккея
Общество
Суд Москвы арестовал главу управления Госстройнадзора Минобороны по делу о взятках
Армия
Российские военные поразили инфраструктуру военного аэродрома на Украине
Происшествия
В Калиновке Красноярского края загорелись жилые дома и постройки
Армия
Военные РФ уничтожили FPV-дроном орудие полевой артиллерии ВСУ в Сумской области
Общество
Пожар в красноярском селе Каптырево ликвидирован
Мир
В Италии предупредили о последствиях ответных пошлин в отношении США
Спорт
Сергаева указала на предвзятое отношение FIG к российским гимнастам
Общество
Тело рэпера Паши Техника доставят в Москву
Общество
В Красноярском крае за сутки произошло почти 120 пожаров
Общество
Темой «Тотального диктанта – 2025» стало морское путешествие в Арктику
Интернет и технологии
В работе приложения Альфа-банка были зафиксированы сбои
Общество
В Кувандыкском ГО Оренбуржья введен режим повышенной готовности из-за пожаров
Происшествия
Маршрутка загорелась на трассе в Пермском крае
Происшествия
Четверо жителей Горловки пострадали при обстреле со стороны ВФУ
Мир
Захарова заявила о покровительстве ООН и ОБСЕ репрессиям русских в Прибалтике
Сюжет:

Четверо жителей Горловки пострадали при обстреле со стороны ВФУ

0
EN
Фото: t.me/Prikhodko1970
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли центр Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате удара были ранены четыре человека. Об этом сообщил 5 апреля глава городской администрации Иван Приходько.

«В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки повреждено учреждение здравоохранения», — указано в Telegram-канале мэра.

В результате обстрелов в городском округе произошли отключения света. Они затронули жилой массив «Комсомолец», поселок шахты имени Гагарина, Семидорожки, Новогорловку и Воробьевку. Помимо этого, были обесточены районы машиностроительного завода имени Кирова и химзавода.

Срыв атакой: при налете киевских БПЛА на Энгельс пострадали школа и детсады
ВСУ продолжают посылать свои беспилотники на территорию РФ в разгар переговоров Москвы и Вашингтона

Днем ранее об обстреле города сообщил глава ДНР Денис Пушилин. В результате атаки погибла жительница Калининского района Горловки, ранения получили пять человек. По словам Пушилина, боевики киевского режима за день совершили около 20 ударов с использованием артиллерии калибра 155 мм и ударных дронов.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025