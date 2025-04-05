Четверо жителей Горловки пострадали при обстреле со стороны ВФУ

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли центр Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате удара были ранены четыре человека. Об этом сообщил 5 апреля глава городской администрации Иван Приходько.

«В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки повреждено учреждение здравоохранения», — указано в Telegram-канале мэра.

В результате обстрелов в городском округе произошли отключения света. Они затронули жилой массив «Комсомолец», поселок шахты имени Гагарина, Семидорожки, Новогорловку и Воробьевку. Помимо этого, были обесточены районы машиностроительного завода имени Кирова и химзавода.

Днем ранее об обстреле города сообщил глава ДНР Денис Пушилин. В результате атаки погибла жительница Калининского района Горловки, ранения получили пять человек. По словам Пушилина, боевики киевского режима за день совершили около 20 ударов с использованием артиллерии калибра 155 мм и ударных дронов.