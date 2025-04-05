В Кувандыкском ГО Оренбуржья введен режим повышенной готовности из-за пожаров

В Кувандыкском городском округе Оренбургской области из-за пожаров введен режим повышенной готовности. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Особый режим введен сегодня в связи с возникшим ландшафтным пожаром на расстоянии 1 км от села Подгорное и порывами ветра до 12 м/с», — написали в Telegram-канале муниципалитета.

При этом, по данным МЧС региона, в настоящее время пожар в Орске локализован. Увеличена группировка сил и средств до 54 человек и 20 единиц техники. Угрозы жилым домам нет.

Ранее в этот день сообщалось, что почти 120 пожаров произошло за сутки в Красноярском крае. Ураганный ветер бушует в субботу на территории Сибири, что осложнило пожарную обстановку и привело к разрушениям. Этим утром администрация города Минусинска Красноярского края сообщила о возгорании лесного массива. Уточнялось, что загорелись лесные площади, примыкающие к микрорайонам Восточный и Юго-Восточный. Позже в МЧС России сообщили о тушении в Красноярском крае более 20 ландшафтных пожаров.