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Министр США Бессент обвинил Зеленского в срыве самой легкой сделки в мире

Глава минфина США Бессент: Зеленский сорвал простую сделку по ископаемым
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Президент Украины Владимир Зеленский своим скандальным поведением в Белом доме сорвал самую легкую сделку в мире. Об этом сообщил глава минфина США Скотт Бессент в интервью, опубликованном 4 апреля на странице журналиста Такера Карлсона в соцсети X (бывш. Twitter).

Он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самой простой вещью в мире, — объяснил Бессент.

Бессент также отметил, что в день, когда Зеленский поругался с президентом США Дональдом Трампом, было подготовлено «всё для того, чтобы только утвердить сделку».

Глава минфина отметил, что эта сделка показала бы, что между американским и украинским народом нет разногласий.

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В ходе встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля произошла словесная перепалка. Президент США обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к Вашингтону. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной» и не готов к урегулированию конфликта.

4 марта Зеленский созвонился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, перед тем как опубликовать в соцсети X (бывш. Twitter) заявление с сожалениями о конфликте с американским лидером. Во время телефонного разговора премьер Великобритании рассказал украинскому президенту о своем звонке Трампу и заявил, что работа всех сторон над прочным и долговременным урегулированием кризиса на Украине совершенно необходима.

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