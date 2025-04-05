Собянин рассказал о планах внедрения биометрии на МЦД

В 2025 — 2026 годах столичные власти планируют внедрить оплату проезда по биометрии на всех станциях МЦД, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Таким способом оплаты на центральных диаметрах смогут пользоваться около 1 млн человек в день.

«Осенью 2021 года система заработала на станциях метро. Сейчас она есть на МЦК, регулярном речном транспорте и „Аэроэкспрессе“. К системе подключено свыше 1,1 тыс. турникетов. В этом году оплата по биометрии станет доступна на всех турникетах метро и в наземном городском транспорте», — сообщил столичный градоначальник.

Кроме того, в этом и следующем году для удобства пассажиров московского транспорта будут обеспечены новыми возможностями мобильные приложения «Метро Москвы», «Московский транспорт» и «Помощник Москвы». Так, в текущем году «Московский транспорт» обзаведется дополнительными полезными функциями — к примеру, с его помощью можно будет арендовать зарядные устройства для смартфонов.