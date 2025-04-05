Жительница Ульяновской области раскрыла подробности о матери убитой девочки

Мать девочки, тело которой с перерезанным горлом обнаружили в Ульяновской области, злоупотребляла алкоголем. Об этом 5 апреля «Известиям» сообщила местная жительница Ирина Векленко.

«Оставляла часто девочку одну. Там какой-то друг у мамы, и вот из-за этого друга мама часто бросала девочку. В автобусе я ее видела, можно сказать, очень часто пьяную», — уточнила она.

Ирина добавила, что встретила женщину днем, поздоровалась с ней и узнала, что мать девочки собирается в полицию, потому что в убийстве ее дочери подозревают остальных детей.

Еще один местный житель уточнил, что в селе Тумкино это первый подобный случай. По его словам, в населенном пункте проживает «нормальный народ» и хулиганов он не замечал.

В Следственном комитете (СК) России 5 апреля сообщили о задержании двух подозреваемых, в том числе несовершеннолетнего местного жителя, в Теренгульском районе. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 («Разбой с проникновением в жилище или в крупном размере»), а также по пп. «в» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего из корыстных побуждений»).

Тело девочки обнаружили в подвале ее собственного дома с перерезанным горлом, сообщил 4 апреля источник «Известий». В момент происшествия школьница была одна, ее мать в это время ночевала у бойфренда. По данным МВД России, убитой было 14 лет.