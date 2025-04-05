В Хакасии ввели режим ЧС из-за пожаров

В Хакасии в связи с природными пожарами с сегодняшнего дня введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом 5 апреля сообщил губернатор региона Валентин Коновалов в своем Telegram-канале.

По словам Коновалова, из-за сильных порывов ветра на территории многих муниципалитетов региона обострилась пожарная обстановка, «зарегистрированы очаги порядка 43 пожаров».

Уточняется, что к тушению пожаров привлечен личный состав всех подразделений пожарной службы и добровольной пожарной охраны. С распространением огня борются 249 пожарных и 78 единиц техники.

«Весь резерв и техника введены в боевой расчет», — написал глава региона.

Также Коновалов призвал при обнаружении пожара немедленно сообщать по телефонам 101 или 112.

Ранее в тот же день Коновалов сообщил, что ветер повредил крыши домов и социальных объектов в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе. На территории многих муниципалитетов обострились пожары, в некоторых местах наблюдается нарушение электроснабжения.