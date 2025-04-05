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Агент Овечкина назвал повторение рекорда Гретцки блестящим достижением

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Фото: REUTERS/Amber Searls
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Повторение российским нападающим хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» рекорда четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки является блестящим достижением. Об этом 5 апреля сообщил «Известиям» агент спортсмена Глеб Чистяков.

«Эмоции самые положительные. Блестящее достижение, но нам нужно сделать еще один шаг вперед. Все понимают, какой это шаг», — отметил он, говоря о необходимости забить еще одну шайбу, чтобы установить новый рекорд.

Чистяков уточнил, что в настоящее время Овечкин сталкивается в повышенным вниманием и давлением на фоне повторения результата, однако, по его словам, хоккеист привык с этим справляться.

Овечкин ведет погоню за великим рекордом Гретцки. Что нужно знать

Ранее в этот день Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в матче против ХК «Чикаго» регулярного чемпионата НХЛ, повторив снайперский рекорд Гретцки. Канадский хоккеист лично поздравил российского игрока с событием. После матча спортсмены также сделали совместное фото в раздевалке.

НХЛ признала Овечкина первой и второй звездой прошедшего игрового дня.

Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский в беседе с «Известиями» назвал успех Овечкина достижением мирового хоккея. По его словам, россиянин своим успехом доказывает превосходство и то, что ему нет равных.

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