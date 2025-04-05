Реклама
Прямой эфир
Армия
Росгвардейцы уничтожили дрон «Баба-яга» ВСУ в Брянской области
Спорт
Каменский назвал повторение рекорда Гретцки Овечкиным достижением мирового хоккея
Общество
Суд Москвы арестовал главу управления Госстройнадзора Минобороны по делу о взятках
Армия
Российские военные поразили инфраструктуру военного аэродрома на Украине
Происшествия
В Калиновке Красноярского края загорелись жилые дома и постройки
Спорт
В НХЛ отметили позитивное влияние Овечкина на лигу
Спорт
Запашный предрек серьезное опережение Овечкиным рекорда Гретцки
Мир
Вице-премьер РФ Чернышенко обсудил с президентом Кубы двустороннее сотрудничество
Мир
В Финляндии заявили об отклонении темы об отправке военных на Украину от курса
Спорт
Фетисов выразил гордость за повторившего рекорд Гретцки Овечкина
Общество
В Кузбассе введен режим повышенной готовности из-за ураганного ветра
Армия
ВСУ за сутки 14 раз атаковали российские объекты энергетики
Спорт
У стадиона Capital One Arena стоит «Овимобиль» с манекенами Овечкина и Гретцки
Мир
Митинги начались в Сеуле после импичмента президента Южной Кореи
Мир
В японском городе Хатиодзи столкнулись два автобуса
Спорт
Российские гимнасты отказались участвовать в международных соревнованиях
Спорт
Овечкин поблагодарил семью и болельщиков после повторения рекорда Гретцки

В Новосибирской области задержали обвиняемого в убийстве дочери мужчину

0
EN
Фото: t.me/nsksledcom
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Каргатском районе Новосибирской области задержали 30-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве дочери. Об этом 5 апреля сообщили в следственном управлении (СУ) Следственного комитета (СК) России.

«По версии следствия, днем 2 апреля 2025 года в одном из сел Каргатского района обвиняемый, пытаясь успокоить свою малолетнюю дочь, ударил ее рукой в область головы. Девочка скончалась от полученной черепно-мозговой травмы на месте происшествия», — написали в Telegram-канале ведомства.

По словам СУ СК, мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Уточняется, что в настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Страшная находка: что известно об убийстве детей в Тверской области
Подозреваемым по делу проходит отец малышей

Ранее в этот день в Ульяновской области были задержаны двое подозреваемых в убийстве малолетней девочки. По данным следствия, тело ребенка было найдено днем ранее со следами насильственной смерти.

4 апреля тело девочки было обнаружено в подвале ее собственного дома с перерезанным горлом. В момент происшествия школьница была одна. По данным МВД России, убитой было 14 лет.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025