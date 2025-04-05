В Новосибирской области задержали обвиняемого в убийстве дочери мужчину

В Каргатском районе Новосибирской области задержали 30-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве дочери. Об этом 5 апреля сообщили в следственном управлении (СУ) Следственного комитета (СК) России.

«По версии следствия, днем 2 апреля 2025 года в одном из сел Каргатского района обвиняемый, пытаясь успокоить свою малолетнюю дочь, ударил ее рукой в область головы. Девочка скончалась от полученной черепно-мозговой травмы на месте происшествия», — написали в Telegram-канале ведомства.

По словам СУ СК, мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Уточняется, что в настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в этот день в Ульяновской области были задержаны двое подозреваемых в убийстве малолетней девочки. По данным следствия, тело ребенка было найдено днем ранее со следами насильственной смерти.

4 апреля тело девочки было обнаружено в подвале ее собственного дома с перерезанным горлом. В момент происшествия школьница была одна. По данным МВД России, убитой было 14 лет.