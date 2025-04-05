Дегтярев с уважением отнесся к отказу гимнастов РФ от участия в турнирах FIG

Министерство спорта России выразило уважение к решению российских гимнастов отказаться от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом 5 апреля заявил министр спорта России Михаил Дегтярев, его комментарий приводит пресс-служба ведомства.

«К сегодняшнему решению гимнастов отказаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой FIG относимся с уважением. Это позиция исключительно спортсменов, они показали сплоченность и верность старому доброму принципу «один за всех и все за одного»», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Он подчеркнул, что вопрос допуска российских спортсменов остается ключевым в ходе всех международных переговоров и встреч.

«Мы ведем планомерную работу по восстановлению прав наших атлетов на международных соревнованиях», — добавил Дегтярев.

Ранее в этот день сообщалось, что получившие нейтральный статус российские гимнасты отказались от выступления на международных турнирах. Причиной решения назвали многочисленные необоснованные и предвзятые отказы спецкомитета FIG в допуске на соревнования российским представителям гимнастики.