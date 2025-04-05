Реклама
Прямой эфир
Армия
Росгвардейцы уничтожили дрон «Баба-яга» ВСУ в Брянской области
Спорт
Каменский назвал повторение рекорда Гретцки Овечкиным достижением мирового хоккея
Общество
Суд Москвы арестовал главу управления Госстройнадзора Минобороны по делу о взятках
Армия
Российские военные поразили инфраструктуру военного аэродрома на Украине
Происшествия
В Калиновке Красноярского края загорелись жилые дома и постройки
Спорт
В НХЛ отметили позитивное влияние Овечкина на лигу
Спорт
Запашный предрек серьезное опережение Овечкиным рекорда Гретцки
Мир
Вице-премьер РФ Чернышенко обсудил с президентом Кубы двустороннее сотрудничество
Мир
В Финляндии заявили об отклонении темы об отправке военных на Украину от курса
Спорт
Фетисов выразил гордость за повторившего рекорд Гретцки Овечкина
Общество
В Кузбассе введен режим повышенной готовности из-за ураганного ветра
Армия
ВСУ за сутки 14 раз атаковали российские объекты энергетики
Спорт
У стадиона Capital One Arena стоит «Овимобиль» с манекенами Овечкина и Гретцки
Мир
Митинги начались в Сеуле после импичмента президента Южной Кореи
Мир
В японском городе Хатиодзи столкнулись два автобуса
Спорт
Российские гимнасты отказались участвовать в международных соревнованиях
Спорт
Овечкин поблагодарил семью и болельщиков после повторения рекорда Гретцки

Дегтярев с уважением отнесся к отказу гимнастов РФ от участия в турнирах FIG

0
EN
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Министерство спорта России выразило уважение к решению российских гимнастов отказаться от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом 5 апреля заявил министр спорта России Михаил Дегтярев, его комментарий приводит пресс-служба ведомства.

«К сегодняшнему решению гимнастов отказаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой FIG относимся с уважением. Это позиция исключительно спортсменов, они показали сплоченность и верность старому доброму принципу «один за всех и все за одного»», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Он подчеркнул, что вопрос допуска российских спортсменов остается ключевым в ходе всех международных переговоров и встреч.

«Мы ведем планомерную работу по восстановлению прав наших атлетов на международных соревнованиях», — добавил Дегтярев.

Нейтральная подача: как идет процесс допуска россиян к международным стартам
Атлеты из РФ сталкиваются с трудностями, получая отказы

Ранее в этот день сообщалось, что получившие нейтральный статус российские гимнасты отказались от выступления на международных турнирах. Причиной решения назвали многочисленные необоснованные и предвзятые отказы спецкомитета FIG в допуске на соревнования российским представителям гимнастики.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025