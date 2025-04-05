В ГД рассматривают инициативу о переводе школьников в спецучреждения за травлю

В Государственной думе (ГД) обсуждают идею перевода школьников в специализированные учреждения за травлю других детей. Об этом 5 апреля сообщил автор инициативы, председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

«Необходимо продумать либо направление его в спецучреждение, которое создано сегодня для таких ребят, либо возможный формат домашнего обучения — это тоже одна из развилок, которая сейчас находится на финальном согласовании. Возможно, мы пойдем по пути права направлять такую категорию детей в специализированные учреждения», — заявил он в беседе с ТАСС.

По его словам, законопроект предполагает меры ответственности не только в отношении агрессоров, а для всех, кто занимается буллингом на постоянной основе, в том числе с возможностью изменения их формата обучения и привлечения родителей к процессу, уточняет «Газета.Ru».

Метелев отметил, что в случае систематического буллинга со стороны ребенка, несмотря на уже проведенную с ним индивидуальную профилактическую работу, нельзя допускать ситуаций, при которых агрессор может «отравлять атмосферу для всех остальных детей». По его словам, подобные действия одного ребенка нарушают права на образовательный процесс других учащихся.

Министерство просвещения РФ 26 марта разработало памятку по противодействию физическому и психическому насилию, травле в школах. По данным ведомства, в ближайшее время материалы направят в школы, колледжи и организации дополнительного образования во всех регионах России, а также там организуют образовательные и консультационные мероприятия.