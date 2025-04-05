В Иркутской области из-за ураганного ветра загорелись дома

Пожар, вызванный ураганным ветром, охватил дома в городе Нижнеудинске и деревне Ук Иркутской области. Об этом 5 апреля сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«В Нижнеудинске возгорания зафиксированы в разных точках города. В частности, на улице Подгорной. В Уке также горят несколько домов», — написал Кобзев в своем Telegram-канале.

Уточняется, что причиной стали ураганные порывы ветра из-за циклона, который пришел в область.

По словам главы региона, есть упавшие деревья, в том числе на машины и на проезжую часть. Специалисты городского хозяйства уже вышли на уборку.

«В первую очередь освобождают проезд по дорогам. После того, как ветер утихнет, сотрудники администрации объедут город и оценят ущерб», — дополнил Кобзев.

Информации о пострадавших в настоящее время нет.

Ураганный ветер бушует в субботу на территории Сибири, что осложнило пожарную обстановку и привело к разрушениям. Ранее в этот день сообщалось, что жилые дома и постройки горят в деревне Калиновка Красноярского края на площади 1 тыс. кв. м. По данным МЧС России, угрозы распространения огня не наблюдается, информации о пострадавших в настоящее время нет.