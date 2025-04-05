Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России поразили инфраструктуру военного аэродрома на Украине. Об этом 5 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома», — говорится в сообщении ведомства.

Также российские военнослужащие поразили склады боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятие по сборке дронов и скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 147 районах.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 208 беспилотников самолетного типа. Кроме того, подразделения группировки войск «Днепр» ликвидировали бронетранспортер М113 производства США.

30 марта в Минобороны России сообщили об уничтожении 170 украинских боевиков и иностранных наемников в результате ракетного удара ВС РФ по объекту, где дислоцировались формирования Службы безопасности Украины (СБУ) и силы специальных операций главного управления разведки (ГУР) страны.