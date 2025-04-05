В НХЛ отметили позитивное влияние Овечкина на лигу

Национальной хоккейной лиге (НХЛ) повезло, что в ней выступает такой выдающийся игрок, как хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Об этом 5 апреля заявил вице-комиссионер организации Билл Дэйли в беседе со «Спорт Экспресс».

Функционер назвал крайне впечатляющим то, что Овечкин повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате НХЛ.

«Мне очень нравится то, что Александр привнес в НХЛ за последние 20 лет. <...> Нам очень повезло, что он работает в нашей лиге», — сказал Дэйли.

Вице-комиссионер отметил страстную любовь российского хоккеиста к своему виду спорта и его выдающуюся способность заражать энтузиазмом всех вокруг.

Ранее в этот день в матче против «Чикаго Блэкхокс» Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ и повторил снайперский рекорд Гретцки. Канадский хоккеист лично поздравил российского игрока с повторением своего рекорда по голам в НХЛ. Спортсмены также сделали совместное фото в раздевалке после матча. НХЛ признала россиянина первой и второй звездой прошедшего игрового дня.