Песков назвал Овечкина выдающимся хоккеистом

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является выдающимся российским хоккеистом. Об этом 5 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Болеем за него! Он выдающийся российский хоккеист», — приводит его слова ТАСС.

Песков уточнил, что в Кремле следят за его успехами.

Ранним утром Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в матче против ХК «Чикаго» регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив снайперский рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист лично поздравил российского игрока с событием. После матча спортсмены также сделали совместное фото в раздевалке. НХЛ признала россиянина первой и второй звездой прошедшего игрового дня.

Депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в беседе с «Известиями» 5 апреля выразил гордость за российского нападающего, а также поздравил с событием его семью. По мнению Фетисова, рекорд уже состоялся, несмотря на то, что забить необходимо на шайбу больше. Он также выразил желание, чтобы за успех Овечкина порадовалась домашняя арена.