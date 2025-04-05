Реклама
Прямой эфир
Армия
Росгвардейцы уничтожили дрон «Баба-яга» ВСУ в Брянской области
Культура
В Москве прошел концерт Королевского Бангкокского оркестра
Общество
Суд Москвы арестовал главу управления Госстройнадзора Минобороны по делу о взятках
Общество
Битцевский маньяк заявил о готовности признаться в совершении еще 11 убийств
Происшествия
В Калиновке Красноярского края загорелись жилые дома и постройки
Мир
Захарова назвала оскорблением выдворение РФ с мероприятий к 80-летию Победы в ФРГ
Спорт
Запашный предрек серьезное опережение Овечкиным рекорда Гретцки
Мир
Генсек НАТО сравнил увеличение военных расходов ЕС с временами холодной войны
Мир
В Финляндии заявили об отклонении темы об отправке военных на Украину от курса
Наука и техника
Ракету с пилотируемым «Союзом МС-27» установили на старте Байконура
Общество
В Кузбассе введен режим повышенной готовности из-за ураганного ветра
Армия
Над Донецком и Макеевкой за ночь сбили 28 беспилотников ВСУ
Спорт
У стадиона Capital One Arena стоит «Овимобиль» с манекенами Овечкина и Гретцки
Происшествия
МЧС сообщило о тушении более 20 ландшафтных пожаров в Красноярском крае
Мир
В японском городе Хатиодзи столкнулись два автобуса
Спорт
Овечкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ
Спорт
Овечкин поблагодарил семью и болельщиков после повторения рекорда Гретцки
Сюжет:

ВСУ за сутки 14 раз атаковали российские объекты энергетики

0
EN
Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру. Об этом 5 апреля сообщило Минобороны России.

Таким образом, начиная с утра пятницы 4 апреля власти Киева под руководством президента Украины Владимира Зеленского продолжают атаковать энергообъекты РФ, несмотря на договоренности о прекращении огня.

«Киевский режим вопреки всем заявлениям и взятым на себя Зеленским обязательствам перед американской стороной о прекращении на 30 дней ударов по российским энергетическим объектам кратно нарастил количество односторонних атак с применением БПЛА и артиллерийских боеприпасов по энергетической инфраструктуре российских регионов», — сообщило ведомство.

Так, в Брянской области утром 4 апреля ВСУ обстреляли энергообъект «Ивановка» филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Последовал обрыв провода высоковольтной линии, без электроснабжения оставалась часть жителей населенного пункта в Климовском районе.

После, в 16:06, украинский дрон атаковал энергообъект Климово филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». В результате отключилась комплектная трансформаторная подстанция, без свет остались потребители села Новый Ропск.

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025