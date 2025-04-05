Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру. Об этом 5 апреля сообщило Минобороны России.

Таким образом, начиная с утра пятницы 4 апреля власти Киева под руководством президента Украины Владимира Зеленского продолжают атаковать энергообъекты РФ, несмотря на договоренности о прекращении огня.

«Киевский режим вопреки всем заявлениям и взятым на себя Зеленским обязательствам перед американской стороной о прекращении на 30 дней ударов по российским энергетическим объектам кратно нарастил количество односторонних атак с применением БПЛА и артиллерийских боеприпасов по энергетической инфраструктуре российских регионов», — сообщило ведомство.

Так, в Брянской области утром 4 апреля ВСУ обстреляли энергообъект «Ивановка» филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Последовал обрыв провода высоковольтной линии, без электроснабжения оставалась часть жителей населенного пункта в Климовском районе.

После, в 16:06, украинский дрон атаковал энергообъект Климово филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». В результате отключилась комплектная трансформаторная подстанция, без свет остались потребители села Новый Ропск.

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