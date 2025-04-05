Один человек погиб и двое пострадали в перестрелке на паркинге ТЦ в Махачкале

В Дагестане возбуждено уголовное после перестрелки в подземном паркинге торгового центра «Ардар», в ходе которой погиб один человек и двое пострадали. Об этом 5 апреля сообщил Следственный комитет (СК) России по республике.



Инцидент произошел вечером 4 апреля. По данным следствия, между владельцем торгового центра и арендаторами возник конфликт из-за денег.

«Возник конфликт с последующей перестрелкой, в результате которой один человек со стороны арендаторов скончался на месте, еще двое с различными ранениями доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь», — сообщается в Telegram-канале ведомства.



Владелец торгового центра с места преступления скрылся. Вскоре полицейские его нашли и доставили в медучреждение в связи с наличием травм. Ведется следствие. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство двух или более лиц»), ч. 1 ст. 105 («Убийство») и ч. 1 ст. 222 («Незаконное приобретение, хранение, ношение оружия») УК РФ.

4 апреля сообщалось о стрельбе в Махачкале. Уточнялось, что конфликт возник на бытовой почве. После этого один из участников перепалки открыл стрельбу по оппоненту. Личность стрелка была установлена в тот же день.

Ранее, 2 апреля, мужчина открыл стрельбу и ранил двух человек под Санкт-Петербургом. Один из пострадавших скрылся с места происшествия. Другому мужчине, который был ранен в область живота, патруль оказал помощь до приезда медиков, наложив повязку. От дальнейшей госпитализации он отказался.