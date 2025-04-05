Реклама
Прямой эфир
Армия
Росгвардейцы уничтожили дрон «Баба-яга» ВСУ в Брянской области
Культура
В Москве прошел концерт Королевского Бангкокского оркестра
Общество
Суд Москвы арестовал главу управления Госстройнадзора Минобороны по делу о взятках
Общество
Битцевский маньяк заявил о готовности признаться в совершении еще 11 убийств
Происшествия
В Калиновке Красноярского края загорелись жилые дома и постройки
Мир
Захарова назвала оскорблением выдворение РФ с мероприятий к 80-летию Победы в ФРГ
Спорт
Запашный предрек серьезное опережение Овечкиным рекорда Гретцки
Мир
Генсек НАТО сравнил увеличение военных расходов ЕС с временами холодной войны
Мир
В Финляндии заявили об отклонении темы об отправке военных на Украину от курса
Наука и техника
Ракету с пилотируемым «Союзом МС-27» установили на старте Байконура
Общество
В Кузбассе введен режим повышенной готовности из-за ураганного ветра
Армия
Над Донецком и Макеевкой за ночь сбили 28 беспилотников ВСУ
Спорт
У стадиона Capital One Arena стоит «Овимобиль» с манекенами Овечкина и Гретцки
Происшествия
МЧС сообщило о тушении более 20 ландшафтных пожаров в Красноярском крае
Мир
В японском городе Хатиодзи столкнулись два автобуса
Спорт
Овечкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ
Спорт
Овечкин поблагодарил семью и болельщиков после повторения рекорда Гретцки

Один человек погиб и двое пострадали в перестрелке на паркинге ТЦ в Махачкале

0
EN
Фото: t.me/dagestan_sledcom05
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Дагестане возбуждено уголовное после перестрелки в подземном паркинге торгового центра «Ардар», в ходе которой погиб один человек и двое пострадали. Об этом 5 апреля сообщил Следственный комитет (СК) России по республике.

Инцидент произошел вечером 4 апреля. По данным следствия, между владельцем торгового центра и арендаторами возник конфликт из-за денег.

«Возник конфликт с последующей перестрелкой, в результате которой один человек со стороны арендаторов скончался на месте, еще двое с различными ранениями доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Владелец торгового центра с места преступления скрылся. Вскоре полицейские его нашли и доставили в медучреждение в связи с наличием травм. Ведется следствие. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство двух или более лиц»), ч. 1 ст. 105 («Убийство») и ч. 1 ст. 222 («Незаконное приобретение, хранение, ношение оружия») УК РФ.

Огонь без цели: что известно о стрелявшем по людям в Мурманске
Всего было зафиксировано не менее 58 выстрелов

4 апреля сообщалось о стрельбе в Махачкале. Уточнялось, что конфликт возник на бытовой почве. После этого один из участников перепалки открыл стрельбу по оппоненту. Личность стрелка была установлена в тот же день.

Ранее, 2 апреля, мужчина открыл стрельбу и ранил двух человек под Санкт-Петербургом. Один из пострадавших скрылся с места происшествия. Другому мужчине, который был ранен в область живота, патруль оказал помощь до приезда медиков, наложив повязку. От дальнейшей госпитализации он отказался.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025