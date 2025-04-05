Митинги начались в Сеуле после импичмента президента Южной Кореи

Сторонники бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля вышли на митинг в субботу, 5 апреля, чтобы выразить свое несогласие с решением Конституционного суда об импичменте, призвав к немедленному возвращению Юна к должности, сообщает агентство Yonhap.

Тысячи представителей консервативных групп собрались на площади Кванхвамун в центре Сеула на следующий день после вынесения решения Конституционным судом.

По оценкам полиции, в субботней акции протеста приняли участие около 18 тыс. человек.

Протестующие скандировали лозунги: «Импичмент — это мошенничество» и «Распустить Конституционный суд».

Они также призвали «искоренить антигосударственные силы», имея в виду оппозиционных деятелей.

Один из участников заявил, что общественность должна «воспользоваться правом на сопротивление» и бойкотировать внеочередные выборы, которые должны состояться в течение 60 дней.

О том, что Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента страны, сообщалось 4 апреля. Его отстранили от должности. Президентские выборы должны состояться в течение 60 дней. Ожидается, что они пройдут 3 июня.

Позднее эксперт КГ «Полилог» Дарья Кургинова в беседе с «Известиями» рассказала, что единогласное решение Конституционного суда, который утвердил импичмент президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю, отражает политический консенсус, сложившийся вокруг оценки его действий как неприемлемых. По ее словам, в стране будет пересмотр стратегий правых сил.