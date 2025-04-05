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Учительница Овечкина рассказала о его личностных качествах в школьные годы

Педагог Бетретдинова: Овечкин был энергичным, но при этом добрым и неконфликтным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин еще в школе отличался своей активностью, энергией и любовью к спорту. Об этом 5 апреля рассказала «Известиям» учительница легендарного хоккеиста Руди Бетретдинова.

Преподаватель отметила, что ее бывший ученик в детские годы был очень энергичным, спортивным, активным, добрым, неконфликтным и очень коммуникабельным школьником.

«В каких-то веселых стартах, может быть, он был капитаном команды и мог действительно постоять за команду, направить ребят <...> А так он достаточно дружелюбный мальчишка, я не могу сказать, что были какие-то серьезные недопонимания среди ребят», — сказала Бетретдинова.

При этом по успеваемости Овечкин был средним учеником, оценки у него были разные. Например, хоккеист отличался способностями в математике и хорошо считал устно. Также учительница добавила, что родители Овечкина всегда были в контакте и «действительно занимались его воспитанием».

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В матче против ХК «Чикаго» Овечкин в этот день забросил свою 894-ю шайбу в регулярном чемпионе НХЛ и повторил снайперский рекорд Уйэна Гретцки. Канадский хоккеист лично поздравил российского игрока с повторением своего рекорда по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Спортсмены также сделали совместное фото в раздевалке после матча. НХЛ признала россиянина первой и второй звездой прошедшего игрового дня.

Советский и российский хоккеист, нападающий Равиль Якубов заявил «Известиям», что, когда Овечкин обойдет достижение Гретцки, его новый рекорд вряд ли смогут побить в течение многих десятилетий.

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