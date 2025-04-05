Третьяк назвал секретом Овечкина его фирменное чувство гола

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который сравнялся с рекордом четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и со дня на день его побьет, имеет свой секрет успеха — чувство гола. Об этом 5 апреля заявил «Известиям» советский хоккеист, вратарь, тренер Владислав Третьяк.

В последнем матче «Вашингтон Кэпиталз» против «Чикаго Блэкхокс» на четвертой минуте игры Овечкин применил хитрый бросок с близкой дистанции. После этого шайба, как ракета, пролетела мимо голкипера и ворвалась точно в дальний угол ворот, рассказал корреспондент Максим Сироткин.

«У него есть чувство гола. Это очень важно. Это как у Гретцки, у него и у некоторых хоккеистов. Они знают, где шайба будет находиться после того, как вратарь ее отобьет и не сможет ее зафиксировать на себе или на льду», — заявил Третьяк.

Ранее в этот день в матче против ХК «Чикаго» Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ и повторил снайперский рекорд Гретцки. Канадский хоккеист лично поздравил российского игрока с повторением своего рекорда по голам в НХЛ. Спортсмены также сделали совместное фото в раздевалке после матча. НХЛ признала россиянина первой и второй звездой прошедшего игрового дня.

Директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный предположил в разговоре с «Известиями», что Овечкин, который сравнялся с рекордом Гретцки, в дальнейшем может серьезно превзойти результат канадского хоккеиста, после чего его долго-долго никто не сможет не только повторить, но даже подобраться к нему.