Суд Москвы арестовал главу управления Госстройнадзора Минобороны по делу о взятках

Савеловский районный суд Москвы арестовал начальника управления Государственного строительного надзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны России Юрия Кожевникова. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кожевникова Юрия Васильевича <…> на срок один месяц 22 суток», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Арестованный подозревается в совершении преступлений по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном и особо крупном размере»). Отмечается, что защита чиновника просила для него более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд в этом отказал.

Днем ранее Савеловский районный суд Москвы отправил под домашний арест начальника ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны РФ Андрея Протасова сроком на один месяц 30 суток по подозрению в получении взятки. Он также подозревается в двух эпизодах получения взятки — в крупном и особо крупном размерах.