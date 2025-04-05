Запашный предрек серьезное опережение Овечкиным рекорда Гретцки

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который сравнялся с рекордом четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и со дня на день его побьет, в дальнейшем может серьезно превзойти результат канадского хоккеиста. Об этом 5 апреля заявил «Известиям» директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный.

Он отметил, что в настоящее время поклонники спорта являются свидетелями истории русского и канадского хоккея. И, как бы странно это ни звучало, сейчас обе хоккейные школы соединились в лице Овечкина.

«Я рад тому, что мы увидим с вами не только новый рекорд, но и серьезное изменение этого рекорда. Я знаю, что рекорд Уэйна Гретцки называется вечным, а он оказался не вечный. А вот у Саши, дай Бог ему здоровья, есть возможность очень сильно увеличить количество шайб и возможность сделать этот рекорд уже по-настоящему вечным, потому что Гретцки долго-долго никто не мог повторить и даже подобраться к нему», — отметил он.

Запашный добавил, что гордится знакомством с Овечкиным и выразил надежду, что 39-летний хоккеист еще поиграет сколько-то сезонов и забьет много шайб.

«Буду надеяться, что за следующие сезоны (только он решает, сколько будет еще играть), он будет забивать и забивать будет много. Я горжусь, что знаком с Сашей, играл в футбол, баскетбол с ним, бывал на хоккейных матчах. Так что я поздравляю русскую школу хоккея с достойным представителем, который побил такой серьезный мировой рекорд», — резюмировал директор цирка.

Ранее в этот день в матче против ХК «Чикаго» Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в регулярном чемпионе НХЛ и повторил снайперский рекорд Гретцки. Канадский хоккеист лично поздравил российского игрока с повторением своего рекорда по голам НХЛ. Спортсмены также сделали совместное фото в раздевалке после матча. НХЛ признала россиянина первой и второй звездой прошедшего игрового дня.

Советский и российский хоккеист, нападающий Равиль Якубов также заявил «Известиям», что когда Овечкин обойдет достижение Гретцки, его новый рекорд вряд ли смогут побить в течение многих десятилетий. По его словам, на успех россиянина повлияло правильное воспитание, а также гены, поскольку его мама Татьяна Овечкина является двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы по баскетболу.