В Финляндии заявили об отклонении темы об отправке военных на Украину от курса

Дискуссия об отправке военнослужащих на Украину отклонилась от курса. Об этом 5 апреля сообщил президент Финляндии Александр Стубб.

«Эта тема превратилась в символическую дискуссию, которая совершенно отклонилась от курса. <...> В настоящее время сухопутные войска не находятся в нашей повестке», — заявил он в интервью газете Die Welt.

Он подчеркнул, что при этом существует много иных путей поддержки Украины. Финский президент уточнил, что европейские войска насчитывали бы от 20 до 60 тыс. военнослужащих. По его словам, такое количество «не имело бы большого значения».

Стубб добавил, что первоначально необходимо достичь перемирия, впоследствии прийти к мирному урегулированию и только после этого говорить о миротворцах. При этом он отметил, что наибольшая ответственность лежит на украинской стороне, в том числе на их армии, а гарантии безопасности Киеву также должен предоставить Вашингтон.

Финский лидер назвал единственной возможностью достичь «долгосрочного и справедливого мира» автоматическое членство Украины в НАТО в случае возобновления конфликта.

Французский политик Флориан Филиппо 2 апреля сообщил, что заявление украинского президента Владимира Зеленского о планируемой встрече с представителями некоторых государств указывает на продвижение идеи отправки войск на территорию страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 марта заявила, что Москва категорически против размещения так называемых миротворцев Запада на Украине, так как это чревато опасностью прямого столкновения России и НАТО.