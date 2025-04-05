Генсек НАТО сравнил увеличение военных расходов ЕС с временами холодной войны

Страны Европы настолько нарастили свои военные расходы, что эти финансовые вложения уже сопоставимы с временами холодной войны. Об этом заявил 4 апреля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телекомпании CBS.

«Количество поступающих миллиардов ошеломляет. Когда вы смотрите на общее наращивание военных расходов в Европе в настоящий момент, вы должны сравнивать это с временами холодной войны», — отметил Рютте.

Тем не менее, указал генсек альянса, страны НАТО должны усиливать вложения в свою оборону, иначе они не смогут чувствовать себя в безопасности.

«Мы должны продолжать это делать, потому что, как я сказал еще в декабре, если мы будем придерживаться старых 2%, мы не сможем защитить себя здесь через три-пять лет», — добавил он.

4 апреля Рютте также отметил, что союзники услышали четкое послание от госсекретаря США Марко Рубио о приверженности Вашингтона Североатлантическому альянсу. Он добавил, что Европа и Канада должны взять на себя больше ответственности за общую оборону и наращивать оборонные расходы. Рютте добавил, что все страны блока заявили о намерении изготавливать больше вооружений и наращивать темпы военного производства.

Ранее, 18 марта, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европа должна иметь к 2030 году сильную оборону, для чего необходимо перевооружение и развитие возможностей для надежного сдерживания. Также в ходе пленарной сессии 11 марта фон дер Ляйен заявила, что оборонная промышленность ЕС значительно отстает от российской, поэтому необходимо ускорить милитаризацию. Она подчеркнула, что страны ЕС должны тратить на оборонные расходы более 3% ВВП.