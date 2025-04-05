Сальдо сообщил о мертвой зоне в оккупированной ВСУ части Херсонской области
Власти Киева превратили оккупированную Вооруженными силами Украины (ВСУ) правобережную часть Херсонской области в мертвую зону. Об этом 5 апреля рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.
«К большому сожалению, некогда процветающее правобережье Херсонщины сейчас находится в упадке. Фактически это мертвая зона, где нет людей и ничего не работает», — заявил он «РИА Новости».
Сальдо добавил, что из самого Херсона приходят только мрачные новости. Город практически полностью опустел, а оставшиеся немногие жители живут в постоянном страхе перед террором боевиков.
Накануне Сальдо рассказал, что российские военнослужащие заблокировали выход судов из портов в Николаевской области — военные блокируют их со стороны Кинбурнского полуострова. Порты Херсона на данный момент также находятся под огневым контролем российских военных. Сейчас там отсутствуют коммерческие или транспортные суда, уточнил губернатор.
Также 3 апреля в Херсонской области задержали женщину, переводившую деньги ВСУ для приобретения бронетехники и боеприпасов. Обвиняемую заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Госизмена»).