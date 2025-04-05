Хоккеисты Якубов и Мышкин отметили значимость будущего рекорда Овечкина

Когда российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обойдет канадского спортсмена Уэйна Гретцки, новый рекорд вряд ли смогут побить в течение многих десятилетий. Об этом 5 апреля «Известиям» заявил советский и российский хоккеист, нападающий Равиль Якубов.

«В первую очередь для Саши важно, а во-вторых, я думаю, что на многие десятилетия этот рекорд вряд ли кто сможет побить, потому что [нужно] быть 20 лет плюс-минус в топе, быть на вершине», — сказал он.

По его словам, спортсмен, который будет стремиться побить рекорд, должен избежать травм. Хоккеист уточнил, что это также зависит от того, хватит здоровья или нет.

Якубов сравнил Овечкина с девятикратным чемпионом мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в различных классах и одним из самых успешных мотогонщиков в истории Валентино Росси. Он подчеркнул, что мотогонщик на протяжении нескольких лет оказывался вторым и третьим и около 15 лет находился на вершине.

«Это, конечно, мировое достижение. Побить рекорд самого Гретцки и <...> на чужой половине, как говорится, поля — это дорогого стоит. Это вообще великое дело для россиянина, для человека, который вырос и воспитался в «Динамо», который подчеркивает свою принадлежность клубу, принадлежность к России», — поделился олимпийский чемпион, чемпион СССР в составе московского хоккейного клуба «Динамо» Владимир Мышкин.

Он уточнил, что вся спортивная общественность и не только ждут, когда Овечкин превзойдет рекорд Гретцки. По его словам, на успех россиянина повлияло правильное воспитание, а также гены, поскольку его мама Татьяна Овечкина является двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы по баскетболу.

«Наверное, все-таки [повлияло] и то, что он воспитывался в нашем обществе, где ему привили такие качества, как трудолюбие, целеустремленность, умение играть на команду. Ну и талант. Просто так шайбы не забиваются, я вам скажу как вратарь», — добавил Мышкин.

Он уточнил, что познакомился с Овечкиным, когда работал в сборной РФ. При этом Овечкин тогда уже приезжал на чемпионаты мира из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Мышкин отметил, что его всегда поражали неукротимая энергия хоккеиста и его стремление всегда во всем побеждать.

Ранее в этот день в матче против ХК «Чикаго» Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в регулярном чемпионе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист лично поздравил российского игрока с повторением своего рекорда по голам НХЛ. Спортсмены также сделали совместное фото в раздевалке после матча.