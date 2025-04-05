Медики МЧС России за сутки помогли 61 пострадавшему от землетрясения в Мьянме

Медики-спасатели МЧС России оказали помощь 61 пострадавшему в результате землетрясения в Мьянме за сутки. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

«За сутки врачами оказана помощь 61 пострадавшему, в том числе девяти детям. Всего — 137 гражданам, из них 14 детям», — говорится в Telegram-канале.

Уточняется, что за сутки специалисты провели 24 хирургических операции, а за всё время — 43 медицинских вмешательства. По данным МЧС, пари порождении медицинских процедур пострадавшим оказывают поддержку психологи ведомства.

Несмотря на жаркую погоду, которая осложняет работу, за сутки специалисты МЧС России обследовали более 12 тыс. кв. м десятка зданий в поисках людей.

О двух землетрясениях в Мьянме стало известно 28 марта. Их магнитуда составила 7,7 и 6,4. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай. По последним данным, в результате землетрясения погиб 3301 человек, еще 4792 человека получили ранения.

29 марта в Мьянму приехало свыше 100 российских спасателей для оказания помощи пострадавшему населению. Так, в Мандалае сотрудники МЧС вместе с коллегами из Китая вытащили из-под завалов женщину, которая пролежала там более двух суток. В общей сложности российские спасатели оказали помощь более чем 120 жителям республики.