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Орбан сообщил о планах мобилизовать в ВСУ закарпатских венгров

Орбан заявил, что закарпатских венгров мобилизуют в состав терпящих поражение ВСУ
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Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
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Этнические венгры, которые проживают на территории Закарпатья, будут мобилизованы в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), терпящих поражение на фронте. Об этом 4 апреля сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Происходят страшные разрушения, которые теперь не так опасны для нас, как раньше, но всё еще происходят здесь, по соседству, в стране, где тоже живут венгры. И венгров призывают в армию, причем армию, которая терпит поражение», — заявил он в утренней программе на радиостанции Kossuth.

Венгерский премьер назвал созданную для народа опасность еще одной причиной, по которой Будапешт хочет достичь прекращения конфликта как можно скорее. Кроме того, он раскритиковал лидеров других стран Европы, которые собираются продолжить поставлять Украине военную помощь.

В том числе, рассуждая об украинском конфликте, Орбан подчеркнул, что европейские страны выступают против мирных инициатив президента США Дональда Трампа, и указал на необходимость усилить оборонную политику Европы.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 4 апреля заявил, что укрепление оборонного потенциала Евросоюза (ЕС) не должно привести к скрытому росту военной помощи Киеву. По его словам, большая часть лидеров европейских стран интерпретирует усиление вооружения ЕС как стратегию по продлению конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что блоку стоит «сидеть сложа руки» и поддерживать инициативы Трампа по урегулированию.

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