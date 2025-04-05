У стадиона Capital One Arena стоит «Овимобиль» с манекенами Овечкина и Гретцки
У стадиона Capital One Arena стоит настоящий «Овимобиль». Об этом в субботу, 5 марта, рассказал обозреватель «Спорт-Экспресс» Игорь Рабинер.
«Просто посмотрите, сколько нужно было приложить усилий для того, чтобы такое произведение искусства сделать. И вот сейчас эта машина стоит перед нами, перед ареной Capital One Arena после того, как Александр Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки и у них теперь у обоих по 894 гола», — рассказал журналист.
На видео видно, что на машине установлен счетчик забитых шайб. Кроме того, на крыше автомобиля расположились манекены Овечкина и Гретцки.
Ранее в этот день в матче против ХК «Чикаго» Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в регулярном чемпионе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и повторил снайперский рекорд Гретцки.
Канадский хоккеист лично поздравил российского игрока с повторением своего рекорда по голам НХЛ. Спортсмены также сделали совместное фото в раздевалке после матча.