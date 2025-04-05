Овечкин поблагодарил семью и болельщиков после повторения рекорда Гретцки

Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что никогда не думал, что сможет повторить голевой рекорд канадца Уэйна Гретцки. Об этом он заявил 4 апреля в интервью Monumental Sports Network, опубликованном в соцсети X (бывш. Twitter).

«Никогда не думал, что смогу достичь этой отметки. Я всегда говорил, что в этом заслуга команды, моих партнеров, вас, ребята, очевидно, моей семьи, моей мамы, моей жены», — сказал Овечкин, выразив благодарность всем тем, кто поддерживает его.

Хоккеист назвал веселым и историческим момент достижения рекорда Гретцки. Он отметил, что для него это событие значит очень многое.

«Без вашей поддержки меня бы здесь не было и не было бы этого гола», — заключил российский нападающий.

Ранее в этот день в матче против ХК «Чикаго» Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в регулярном чемпионе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и повторил снайперский рекорд Гретцки.

Канадский хоккеист лично поздравил российского игрока с повторением своего рекорда по голам НХЛ. Спортсмены также сделали совместное фото в раздевалке после матча.