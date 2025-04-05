Овечкин прокомментировал повторение рекорда Гретцки
Российский хоккеист Александр Овечкин прокомментировал повторение рекорда канадского игрока Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
«Очень много эмоций. Если честно, я не знаю, что сказать. У меня сейчас столько эмоций. Ты просто не задумываешься, что можешь достичь этот рубеж», — рассказал он после матча.
Отдельно спортсмен выразил благодарность своей семье и товарищам по команде «Вашингтон Кэпиталз». По словам Овечкина, без их поддержки этот рекорд не был бы им достигнут.
Овечкин повторил рекорд Гретцки 4 апреля в матче против ХК «Чикаго». Примечательно, что для этого хоккеисту потребовалось 1486 матчей — на один меньше, чем самому Гретцки. Российский форвард забил свою первую шайбу в лиге еще 5 октября 2005 года. Теперь 39-летний россиянин проводит 20-й сезон в НХЛ.
После матча Овечкин сфотографировался с Гретцки в раздевалке «Вашингтона».