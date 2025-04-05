Над Воронежской областью сбили не менее 10 БПЛА
Силы противовоздушной обороны (ПВО) совместно со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в течение ночи подавили не менее 10 украинских дронов в небе над Воронежской областью. Об этом в субботу, 5 апреля, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области было обнаружено, уничтожено и подавлено не менее 10 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сказано в сообщении.
Ранее, 4 апреля, в Минобороны России сообщали, что ПВО за ночь перехватила 107 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).