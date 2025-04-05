Премьер-министр Японии заявил о телефонном разговоре с Трампом на следующей неделе
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба на следующей неделе проведет телефонную конференцию с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой обсудит с ним новые торговые пошлины. Об этом 5 апреля сообщает JIJI News.
«Премьер-министр Сигэру Исиба заявил в телевизионной программе Yomiuri, что он намерен провести телефонную конференцию с президентом Трампом в течение следующей недели по поводу ответных пошлин США», — говорится в материале.
По словам премьера, он также намерен рассмотреть новые предложения о японских инвестициях в экономику США. При этом самому факту введения пошлин он дал негативную оценку.
Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми. На следующий день власти Китая приняли решение о введении ответных пошлин в 34% в отношении товаров, импортируемых из США.