СМИ сообщили об опасении Франции территориальных притязаний со стороны США

Правительство Франции выражает опасения насчет возможного интереса США в присоединении ее территорий, аналогично ситуации с Гренландией. Об этом 4 апреля сообщает газета Le Figaro.

«Это может с нами произойти», — указала на условиях анонимности женщина-министр.

Уточняется, что под угрозой могут находиться заморские территории страны, такие как Новая Каледония.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что для Соединенных Штатов владение Гренландией и контроль над ней — абсолютная необходимость. До этого он проявлял заинтересованность в покупке острова у Дании в 2019 году, но получил отказ. В 2025-м Трампу также указали, что остров не продается и не будет, однако Дания может больше сотрудничать с США.