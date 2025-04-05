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Врач предупредила о возможных негативных эффектах от корейской косметики

Врач Ахметова: корейская косметика может вызывать аллергию у россиянок
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Корейская косметика может не подходить россиянкам, вызывая сухость и аллергии. Об этом в субботу, 5 апреля, рассказала врач-косметолог и дерматовенеролог центра «Медфрендс» Амина Ахметова.

«Косметика из Кореи сейчас в высоком спросе в нашей стране. В продаже регулярно появляется множество необычных новинок. Однако стоит учитывать, что представители европеоидной расы имеют более тонкую кожу и склонны к раннему появлению морщин», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, в корейских марках содержится значительное количество отбеливающих компонентов и кислот, что может вызвать повышенную чувствительность и сухость, а также экзотические вещества, которые могут провоцировать аллергию.

Врач посоветовала внимательно подбирать средства, обращая внимание на качественный состав, учитывать потребности и тип кожи, индивидуальные особенности и возможные аллергические реакции. Также нужно проконсультироваться с косметологом.

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20 марта врач-дерматолог сети клиник «Семейная» Александра Пашкова в разговоре с «Известиями» отметила, что с наступлением весны кожа сталкивается с новыми вызовами: перепадами температуры, повышенной солнечной активностью, авитаминозом. Специалист сообщила о важности увлажнения в этот сезон, так как после зимы кожа часто бывает обезвоженной из-за длительного воздействия низких температур и сухого воздуха в помещениях. Для поддержания водного баланса Пашкова посоветовала использовать средства с гиалуроновой кислотой.

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