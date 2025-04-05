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Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Алтайском крае

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Фото: t.me/zstproc
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В Алтайском крае в Ленинском районе Барнаула произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым поездом. Об этом в субботу, 5 апреля, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Уточняется, что инцидент произошел 5 апреля около 07:00 (местное время, 03:00 мск) на регулируемом железнодорожном переезде на путях необщего пользования.

«Дорожно-транспортному происшествию предшествовал выезд транспортного средства перед подвижным составом», — следует из публикации ведомства в Telegram-канале.

Там добавили, что в результате ДТП схода с пути вагонов не произошло, кроме того, не были допущены задержки в движении поездов.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Организованы надзорные мероприятия с целью проверки соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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Ранее, 4 апреля, сообщалось, что на строящемся участке железной дороги в поселении Новофедоровское в Новой Москве днем сошел с рельсов ремонтный поезд. Перевернулись три вагона, в результате травмы получили три человека — у всех зафиксированы переломы частей тела. Один из пострадавших погиб.

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