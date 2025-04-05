У туристов вырос интерес к горнолыжным курортам России

Самыми популярными горнолыжными курортами минувшего сезона на территории России стали Сочи, Шерегеш и Кировск. Такой вывод следует из результата исследования «Авитo Путешествия», с которым ознакомилась «Газета.Ru» в субботу, 5 апреля.

По сравнению с 2024 годом жилье в Сочи начали арендовать на 54% чаще. В Кировске число прибывших увеличилось на 46%. Значительнее всего выросла за год популярность Шерегеша — в 2025-м жилье в поселке Кемеровской области у подножия горы Зеленая арендовали чаще на 73%.

Вместе с тем выросла популярность и Архыза в Карачаево-Черкесской Республике.

Цены на проживание разнятся от курорта к курорту. Так, самым дешевым вариантом для горнолыжников стал Златоуст — за одну ночь там попросят около 2,2 тыс. рублей. Немного дороже Дивногорск — чтобы переночевать, нужно заплатить в среднем 2,7 тыс. В Тырныаузе и Байкальске попросят 3,3 тыс. рублей. Ночь в Белокурихе обойдется в 3,7 тыс., в Шерегеше — в 5,7 тыс., в Кировске — в 5,1 тыс.

Ранее, 1 февраля, сообщалось, что в этом горнолыжном сезоне по сравнению с прошлым годом количество отельных бронирований на курортах России выросло в два раза. Это следует из данных сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которыми ознакомились «Известия».