В Самарской области загорелось предприятие после беспилотной атаки
В Чапаевске Самарской области после удара беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по промышленному предприятию начался пожар. Об этом 5 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в Tekegram-канале.
«Беспилотники ВСУ сегодня рано утром атаковали промышленное предприятие в Чапаевске», — сообщил он.
По словам губернатора, в результате инцидента обошлось без пострадавших.
На месте работают экстремальные службы и сотрудники МЧС, которые ликвидируют возгорание.
5 апреля губернатор Мордовии сообщил о ночной атаке БПЛА на предприятие. По словам главы региона, пострадавших в результате инцидента нет. Он призвал местных жителей не выкладывать в Сеть фото и видео с места происшествия.