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В одной из церквей Британии провели рестлинг-бой для привлечения верующих

AP: британцы решили рестлингом привлечь в церковь прихожан
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Фото: AP Photo/Jon Super
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В городе Шипли в Великобритании стали проводить рестлинг-бои в британской церкви для привлечения верующих. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщило агентство Associated Press (AP).

Спарринги проводят на ринге прямо внутри церкви. Автором инициативы выступил 37-летний рестлер Гарет Томпсон, который утверждает, что нашел спасение в профессиональном рестлинге и Иисусе, и желает того же и другим.

«Когда я стал христианином, я начал смотреть на мир рестлинга через призму христианства», — передает издание слова спортсмена.

По данным газеты, посещаемость церквей в Великобритании снижается на протяжении нескольких десятилетий. Так, уже менее половины граждан Соединенного Королевства относят себя к христианам.

Такая статистика, по словам AP, и привела к «творческим решениям».

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Ранее, 17 марта, сообщалось, что Роберт Престон Моррис, священнослужитель, бывший духовный наставник президента США Дональда Трампа, сдался властям штата Оклахома после того, как был обвинен в сексуальном насилии над ребенком. Судья округа Осейдж установил обвиняемому залог в размере $50 тыс., а также приказал ему сдать паспорт.

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